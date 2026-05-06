Crolla il controsoffitto in un asilo nido a Milano, bambini e insegnanti evacuati: sul posto i vigili del fuoco

Sono crollate alcune parti del controsoffitto in un asilo di Milano: nessun ferito, bambini evacuati e struttura chiusa. Tra le ipotesi sul cedimento, le infiltrazioni causate dal maltempo.

Foto di repertorio

Nel corso della mattina di oggi, mercoledì 6 maggio, è crollato parte del controsoffitto dell'asilo nido di via Pianell, in zona Niguarda, a Milano. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, non si registrerebbero feriti, ma i bambini e gli insegnanti sono stati trasferiti in un'altra struttura per permettere la messa in sicurezza dell'area da parte dei vigili del fuoco. Nel frattempo, l'asilo è stato chiuso in via precauzionale e resterà interdetto fino al completamento delle verifiche tecniche.

La dinamica del crollo

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 9:00 di oggi quando all'interno di diverse aule dell'asilo nido di via Pianell sarebbero collassate alcune porzioni del controsoffitto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno immediatamente evacuato le aule, allontanando i bambini e il personale scolastico e disponendo la chiusura dell'edificio.

Alcuni bambini sono stati affidati ai genitori, allertati dalla direzione dell'asilo, altri sono stati accompagnati in un'altra struttura alternativa per concludere le lezioni. Secondo le prime ipotesi, il cedimento sarebbe da ricondurre a un'infiltrazione d'acqua probabilmente dovuta alle forti piogge degli ultimi giorni, che avrebbe compromesso la stabilità dei pannelli. Sono in corso accertamenti tecnici più approfonditi per verificare le condizioni complessive dell'edificio e individuare eventuali ulteriori criticità. Fortunatamente, però, non si registrerebbero persone ferite.