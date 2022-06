Bimbi ustionati all’asilo, anche una maestra indagata per lesioni colpose gravissime C’è una seconda indagata per l’incidente all’asilo di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, dove cinque bambini sono rimasti gravemente ustionati.

C'è una seconda indagata per l'incidente all'asilo di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, dove cinque bambini sono rimasti gravemente ustionati a seguito di un'attività di orienteering che ha visto però l'utilizzo, pare non autorizzato, di fiamme vive. Dopo il padre di uno dei piccoli che ha materialmente versato un flaconcino di bioetanolo sul braciere sopra il quale si stavano cuocendo i marshmallow, ora anche una maestra della scuola materna è stata indagata.

Secondo quanto comunicato, l'insegnante è stata ascoltata nella mattinata di oggi, giovedì 9 giugno, in Procura dal pubblico ministero Silvia Marchina. Accompagnata dall'avvocato Valentina Gritti, la docente avrebbe preso le distanze da quanto operato dal padre, spiegando di essere convinta che l'utilizzo del fuoco fosse a mero scopo dimostrativo e non che venisse realmente acceso da qualcuno dei presenti. La presenza della maestra in Procura è successiva a quella del padre, ascoltato ieri dagli inquirenti. L'uomo ha confermato di essere stato lui a versare il bioetanolo sul braciere scatenando la fiammata che ha investito i piccoli, dicendosi anche responsabile di aver portato tutto l'occorrente per cucinare i marshmallow. I piccoli erano seduti esattamente davanti a lui quando è successo l'incidente. I due più gravi, una bimba di 4 un bimbo di 5 anni, sono stati ricoverati d'urgenza ai pronto soccorso del Buzzi e del Niguarda. Tuttora si trovano nei due nosocomi in condizioni molto gravi. Sia il padre che la maestra sono accusati di lesioni colpose gravissime per le ustioni procurate ai bimbi e agli adulti presenti al momento della fiammata.