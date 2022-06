Bimbi ustionati all’asilo, indagato il padre che ha versato il bioetanolo sul fuoco Uno dei genitori presenti all’asilo di Osio Sopra è stato iscritto al registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Cinque bambini sono rimasti ustionati, due di loro sono gravissimi.

Uno dei genitori presenti all'asilo di Osio Sopra, dove sono rimasti ustionati cinque bambini, dei quali due in modo molto grave, è stato iscritto al registro degli indagati per lesioni colpose gravissime. Lo comunica l'Ansa spiegando che si tratta del padre di uno dei bambini presenti che materialmente ha versato il bioetanolo sul braciere sopra il quale venivano cucinati i marshmallows.

Genitore indagato per lesioni colpose gravissime: il pm può archiviare

Il ritorno di fiamma scatenatosi a seguito dell'interazione tra il bioetanolo e il braciere, ha provocato un'ondata di fuoco che ha investito i piccoli e gli altri genitori nelle immediate vicinanze. Il reato contestato all'uomo è procedibile per querela di parte. Al momento, però, non risultano denunce anche se c'è tempo tre mesi per depositarle. Qualora però allo scadere dei novanta giorni non ve ne fosse ancora alcuna, il pubblico ministero che coordina le indagini Silvia Marchina dovrà chiedere l'archiviazione.

Ancora grave la bambina di 4 anni ricoverata al Buzzi di Milano

Nel frattempo all'ospedale Buzzi e al Niguarda di Milano restano in condizioni gravissime i due bambini, un maschio e una femmina, di quattro anni ricoverati dopo l'incidente. La piccola, ricoverata al Buzzi, ha riportato ustioni estese su tutto il corpo e si trova in prognosi riservata. I medici della struttura stanno pensando di trasferirla in un centro specializzato. Il giorno in cui è rimasta ferita insieme ad altri quattro compagni di classe e ai tre genitori, festeggiava il compleanno. L'altro bambino, invece, è in condizioni meno gravi al Niguarda ma comunque molto serie.