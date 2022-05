Osio Sopra, la bimba di 4 anni ha riportato ustioni estese su tutto il corpo: è in prognosi riservata La bimba di 4 anni ricoverata al Buzzi dopo l’incidente all’asilo di Osio Sopra ha riportato ustioni estese ed è in prognosi riservata.

Sono molto delicate le condizioni sanitarie della bambina di quattro trasportata in codice rosso con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Buzzi di Milano. La piccola è una dei quattro bambini rimasti feriti in un asilo di Osio Sopra, nella Bergamasca, durante la preparazione di una recita scolastica.

Bimba di 4 anni con ustioni estese e in prognosi riservata

Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, la bambina – arrivata in condizioni gravissime presso l'ospedale dei bambini di Milano – è stata ricoverata con ustioni estese su tutto il corpo. La prognosi è riservata. Al momento, non è inoltre escluso che la piccola paziente non possa essere trasferita presso un altro nosocomio per ricevere cure più adeguate per le ferite riportate. Ricoverato d'urgenza anche un bambino di 4 anni, trasportato a sua volta in elisoccorso, all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sembrerebbero meno gravi della compagna ma restano comunque molto serie. Meno timori invece per gli altri tre bambini rimasti coinvolti nell'incidente e i tre genitori, ricoverati tutti con codice verde o giallo e quindi non in pericolo di vita. I piccoli hanno riportato ustioni multiple.

L'incidente in un asilo di Osio Sopra

Stando alle primissime informazioni trapelate, l'incidente si sarebbe verificato durante la preparazione di una recita scolastica. I bambini e i genitori si trovavano nei pressi di una padella sulla quale si crede stessero cuocendo dei marshmallow. Non è ancora chiaro però cosa abbia provocato le gravi ustioni patite dai feriti: se una vampata o altri problemi legati al metodo di alimentazione della pentola stessa. Sul posto, all'asilo di Osio Sopra, ci sono i tecnici dell'Ats e gli inquirenti per raccogliere le testimonianze dei presenti e far luce sull'accaduto.