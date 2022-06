Si schianta con l’auto e rimane intrappolata in un canale: 29enne in prognosi riservata Una ragazza di 29 anni è finita in un canale dopo un incidente avvenuto in provincia di Mantova: la 29enne è rimasta incastrata in auto per venti minuti. Ora è ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È rimasta bloccata per circa venti minuti dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 22 giugno: è quanto accaduto a una ragazza di 29 anni che, in base alle informazioni pervenute fino a questo momento, è residente a Mantova. Dopo averla liberata, gli operatori sanitari le hanno fornito le prime cure sul posto e l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale.

È ricoverata in prognosi riservata

L'incidente è avvenuto sulla Francesca Ovest a Rodigo. La 29enne è adesso ricoverata in prognosi riservata sempre all'ospedale cittadino: le sue condizioni sono infatti molto gravi. A chiamare i soccorsi, sono stati alcuni passanti che hanno provato ad aiutarla: la giovane era infatti rimasta incastrata nell'abitacolo. Sono stati però i vigili del fuoco a riuscire a liberarla e affidarla così agli operatori.

La ragazza avrebbe perso il controllo dell'auto

Oltre a loro e ai medici e paramedici del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gazoldo degli Ippoliti e i militari di Asola per svolgere tutti i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che la giovane abbia perso il controllo dell'auto – una Fiat Panda – forse per un colpo di sonno o una distrazione.

L'auto posta sotto sequestro

Dopo essersi schiantata contro un muretto di una casa, è finita in un canale. L'auto è stata comunque posta sotto sequestro cosicché i militari potranno svolgere ulteriori accertamenti e far luce sulla dinamica dell'incidente. Per il momento resta tanta apprensione e la speranza che le sue condizioni possano migliorare nei prossimi giorni.