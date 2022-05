Paura in una scuola a Osio Sotto, cinque bimbi ustionati durante le prove della recita: due gravissimi Cinque bambini sono stati ustionati durante le prove di una recita a scuola: due sarebbero in gravi condizioni. Ustionati anche tre papà che erano con loro.

A cura di Giorgia Venturini

Cinque bambini sono stati ustionati durante le prove di una recita a scuola. Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati, quando sono divampate le fiamme. Immediato l'intervento dei soccorsi: feriti anche tre papà, di 35, 36 e 40 anni. Due dei bambini, un maschio e una bimba di 4 anni, sarebbero in gravi condizioni: sono stati trasportati in elicottero, entrambi in codice rosso, agli ospedali milanesi Buzzi e Niguarda. Gli adulti invece si trovano al Policlinico San Marco di Zingonia con sintomi da inalazione di fumi e ustioni: non sono gravi, sono stati trasportati in codice giallo e verde. Gli altri piccoli: sono una bimba di 3 anni, un'altra di 5 e un bimbo di 6. Tutti al Papa Giovanni di Bergamo con ustioni lievi.

La dinamica dell'incidente

Sono ancora poche le informazioni a disposizione, per il momento sembrerebbe che i bambini, tutti tra i 3 ai 6 anni, erano impegnati a riscaldare i marshmallow nella loro scuola dell'infanzia San Zeno in via Montessori 2 a Osio Sopra, nella Bergamasca, quando hanno preso fuoco i dolcetti ustionando i bambini. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenute cinque ambulanze i vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente anche due elicotteri decollati da Brescia e Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio: dovranno ora cercare di capire nel dettaglio quando accaduto. Tra le ipotesi quella che è esplosa la bombola o che qualcuno abbia buttato sul fuoco qualcosa che ha fatto divampare le fiamme.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO