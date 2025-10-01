Bambini senza acqua né luce, circondati da rifiuti: 10 minori tolti alle famiglie rom del campo di via Selvanesco

La polizia locale di Milano ha attuato un “intervento della pubblica autorità a favore di minori” a tutela di 10 bambini dell’accampamento di via Selvanesco perché considerati esposti a “gravi pericoli per la propria incolumità psicofisica”: erano senza acqua per lavarsi ed elettricità, circondati da cumuli di rifiuti. Genitori denunciati per maltrattamenti.

Bambini abbandonati a loro stessi. Senza acqua per lavarsi ed elettricità, circondati da cumuli di rifiuti. Sono questi alcuni degli elementi che hanno portato gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, ad attuare un "intervento della pubblica autorità a favore dei minori" a tutela di 10 bambini dell'accampamento di via Selvanesco (Milano) perché considerati esposti a "gravi pericoli per la propria incolumità psicofisica". Tre adulti presenti nel campo sono stati denunciati per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo le informazioni disponibili, il campo situato nella campagna della periferia sud di Milano sarebbe stato monitorato costantemente dalle forze dell'ordine e dai servizi sociali del Comune di Milano dallo scorso agosto, o più nello specifico, dalla morte di Cecilia De Astis, la 71enne travolta e uccisa da un'auto in via Saponaro guidata da un ragazzino di 13 anni in compagnia di tre minori di 12 e 11 anni, al tempo residenti proprio nel campo di via Selvanesco, oggi in comunità protette.

Dai controlli e dai sopralluoghi eseguiti in questi mesi sono emerse delle condizioni "pericolose" e inadeguate di "isolamento sociale": bambini abbandonati a loro stessi, senza supervisione, senza cure e senza la possibilità di andare a scuola o praticare sport o altra attività insieme ai coetanei, circondati da rifiuti ed esposti alle intemperie, senza acqua per lavarsi o luce per le ore notturne. Per questi motivi, lo scorso 25 settembre, gli agenti del Nucleo problemi del territorio della Polizia locale si sono recati al campo di via Selvanesco per eseguire un "intervento della pubblica autorità a favore di minori".

In seguito al provvedimento, dieci bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni che vivevano lì sono stati tolti ai genitori e affidati a una comunità con un provvedimento d’urgenza convalidato dal Tribunale dei minorenni che ha anche sospeso la responsabilità genitoriale di mamme e papà. Al contempo, tre adulti presenti nel campo al momento dell'intervento sono stati denunciati per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Le udienze sono fissate il prossimo 6 ottobre.