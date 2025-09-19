Bimbo di 9 anni trovato da solo in un bar di Monza: la Polizia cerca i genitori e scopre che la mamma è a Roma

Ieri pomeriggio un bambino di nove anni è stato trovato abbandonato in un bar del quartiere San Rocco di Monza. Alcuni clienti l’hanno segnalato alla Polizia, che l’ha preso in custodia e ha tentato di risalire ai genitori. Gli agenti sono riusciti a contattare la madre che, dopo aver detto di trovarsi a Milano per lavoro, ha ammesso di essere a Roma e di riuscire a tornare solo in tarda serata. La donna ora rischia una denuncia per abbandono di minore.

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre. L'allarme è scattato quando alcuni clienti di un bar di San Rocco hanno chiamato la Polizia per la presenza di un bambino che sembrava essere stato abbandonato. Sul posto sono arrivati gli agenti in moto del Nucleo Intervento Rapido, che hanno accompagnato il minore al comando. La Polizia si è messa subito alla ricerca dei genitori, non riuscendo inizialmente a mettersi in contatto con nessuno di loro. Solo successivamente gli agenti sono riusciti a rintracciare la madre, una donna di nazionalità peruviana che ha raccontato di trovarsi a Milano per lavoro e che sarebbe tornata a breve.

Più tardi, però, la donna ha richiamato dicendo di trovarsi in realtà a Roma e di non riuscire a tornare a Monza prima di sera. Nel frattempo la Polizia ha rintracciato anche i fratelli del bambino: un 19enne e una ragazza di 15 anni che si trovavano a casa. Anche loro sono stati accompagnati al comando e identificati. Non riuscendo più a mettersi in contatto con la madre, che risultava irreperibile, gli agenti si sono confrontati con i Servizi Sociali del Comune e con il Pubblico Ministero del tribunale dei minori. Alla fine il bambino è stato affidato al fratello maggiore, ritenuto idoneo. La donna è arrivata al comando solo in tarda serata e ha preso in custodia i suoi figli. Ora rischia una denuncia per abbandono di minori.