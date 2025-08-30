Bambino di 6 anni scappa da casa e prende il pullman, ma viene investito da un’auto: trovato all’ospedale

Ieri mattina un bambino di 6 anni è scomparso dalla sua casa di Novate Milanese, in provincia di Milano. Il piccolo è stato trovato qualche ora più tardi nell’ospedale di Desio, dove era stato portato da un’ambulanza dopo essersi allontanato da solo, aver preso un autobus ed essere stato investito da un’auto.

Foto di repertorio

Ieri mattina un bambino di sei anni si è allontanato dalla sua casa di Novate Milanese, in provincia di Milano, ed è salito su un autobus arrivando fino al capolinea. L'allarme dei genitori ha fatto scattare le operazioni di ricerca da parte delle forze dell'ordine. Il piccolo è stato trovato qualche ora dopo in ospedale, dove era stato portato da un'ambulanza dopo essere stato leggermente investito da un'auto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Il bambino è stato raggiunto dai genitori, mentre i carabinieri di Novate Milanese sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.

Tutto è successo nella mattinata di ieri, venerdì 29 agosto. Il bambino di 6 anni, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi si è allontanato dalla sua casa di Novate Milanese senza che i genitori se ne accorgessero. Uscito dall'appartamento, è salito su un autobus della linea 89 ed è sceso al capolinea, in via Ciccotti a Milano. Nel frattempo sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine e i carabinieri hanno cominciato a setacciare il territorio con l'aiuto di cani molecolari e dell'elicottero dell'Arma.

Alla fine il piccolo è stato trovato, in buona salute, all'ospedale di Desio, in provicia di Monza e Brianza, dove era stato portato da un'ambulanza dopo essere stato investito da un'auto a Cesano Maderno. Fortunatamente il bambino non era stato colpito violentemente e aveva riportato solo qualche escoriazione. Il bambino è stato raggiunto dai genitori e dai carabinieri, che stanno svolgendo tutti gli approfondimenti del caso per ricostruire quanto accaduto.