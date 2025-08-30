Bambino di 6 anni scappa da casa e prende il pullman, ma viene investito da un’auto: trovato all’ospedale
Ieri mattina un bambino di sei anni si è allontanato dalla sua casa di Novate Milanese, in provincia di Milano, ed è salito su un autobus arrivando fino al capolinea. L'allarme dei genitori ha fatto scattare le operazioni di ricerca da parte delle forze dell'ordine. Il piccolo è stato trovato qualche ora dopo in ospedale, dove era stato portato da un'ambulanza dopo essere stato leggermente investito da un'auto a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Il bambino è stato raggiunto dai genitori, mentre i carabinieri di Novate Milanese sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.
Tutto è successo nella mattinata di ieri, venerdì 29 agosto. Il bambino di 6 anni, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi si è allontanato dalla sua casa di Novate Milanese senza che i genitori se ne accorgessero. Uscito dall'appartamento, è salito su un autobus della linea 89 ed è sceso al capolinea, in via Ciccotti a Milano. Nel frattempo sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine e i carabinieri hanno cominciato a setacciare il territorio con l'aiuto di cani molecolari e dell'elicottero dell'Arma.
Alla fine il piccolo è stato trovato, in buona salute, all'ospedale di Desio, in provicia di Monza e Brianza, dove era stato portato da un'ambulanza dopo essere stato investito da un'auto a Cesano Maderno. Fortunatamente il bambino non era stato colpito violentemente e aveva riportato solo qualche escoriazione. Il bambino è stato raggiunto dai genitori e dai carabinieri, che stanno svolgendo tutti gli approfondimenti del caso per ricostruire quanto accaduto.