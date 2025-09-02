Bimbo esce di casa con la bici e si perde: ritrovato dopo aver pedalato per dieci chilometri

In provincia di Brescia un bambino di dieci anni è stato ritrovato dalla polizia dopo essersi perso in bicicletta. Aveva pedalato per dieci chilometri.

Dieci chilometri e quattro comuni attraversati in bicicletta dopo aver smarrito la strada di casa. La passeggiata nel bresciano di un bambino di dieci anni poteva finire in tragedia, ma la polizia locale lo ha intercettato proprio quando il ragazzino stava per imboccare la tangenziale di Gavardo, comune che si trova in provincia di Brescia.

La dinamica

Il "fuggitivo" si era svegliato in casa da solo nel pomeriggio mentre la madre era andata a fare la spesa. Di solito si muoveva nei paraggi del suo giardino, questa volta ha deciso di uscire sullo stradone provinciale senza più riuscire a ritrovare il luoghi che conosceva e quindi, la sua abitazione.

Dopo che il piccolo aveva ormai pedalato per quasi dieci chilometri e attraversato quattro comuni diversi, due ragazzi lo hanno trovato in evidente stato di confusione e hanno chiamato la polizia, che è intervenuta immediatamente. Il bambino ha mostrato agli agenti il telefono che aveva in mano, con aperta una mappa che segnalava la sua casa come destinazione.

Gli agenti lo hanno portato al comando della polizia e lo hanno intrattenuto improvvisando un tour nella struttura mentre aspettavano l'arrivo dei suoi genitori. Dopo la paura, l'emozione della famiglia che lo ha calorosamente riabbracciato. Poi, prima di andare via dal commissariato, il bambino ha sorriso e salutato i poliziotti che si sono presi cura di lui. Per una volta una notizia di cronaca si è conclusa con un lieto fine.