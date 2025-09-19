Bimba di 18 mesi lasciata a casa da sola, i vicini sentono le urla e intervengono: denunciata la mamma

Una bimba di 18 mesi è stata lasciata a casa da sola a Busto Arsizio, un comune in provincia di Varese. A lanciare l’allarme sono stati i vicini dopo aver sentito le urla e il pianto provenienti dall’appartamento. Le forze dell’ordine che sono intervenute hanno denunciato la mamma per abbandono di minore.

Sono le urla ad allertare i vicini di casa che, insospettiti, hanno deciso di bussare alla porta dell'appartamento accanto al loro per capire cose stesse succedendo. Dopo vari tentativi, tutti vani, i condomini hanno deciso di allertare le forze dell'ordine che, una volta sul posto, hanno scoperto che una bimba di soli 18 mesi era stata lasciata a casa da sola. Gli agenti hanno denunciato la mamma per abbandono di minore.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'interno di un condominio in via Lamarmora, a Busto Arsizio, un comune in provincia di Varese. Tutto sarebbe iniziato quando improvvisamente alcuni residenti avrebbe udito delle urla e un pianto provenire dall'appartamento a fianco. "Saranno capricci", hanno riferito di aver pensato inizialmente. Poi, però, insospettiti dalla durata prolungata dei lamenti, avrebbero deciso di intervenire per capire cosa stesse effettivamente succedendo. Così i condomini hanno bussato alla porta dell'appartamento dove abita una famiglia composta da padre, madre, due bambini e una bimba di 18 mesi, ma dopo alcuni tentativi vani hanno deciso di allertare la polizia di Stato.

Giunti sul posto, gli agenti hanno quindi forzato la serratura e una vola dentro avrebbero scoperto che la bambina era stata lasciata a casa da sola: il papà era al lavoro, i fratelli a scuola e la mamma era appena uscita per andare a prenderli. La donna è stata denunciata per abbandono di minore ed è stato chiesto l'intervento dei servizi sociali per capire come sia organizzata la vita quotidiana della famiglia per valutare eventuali provvedimenti.