Bimbo di 21 mesi scappa di casa e cammina in strada da solo a Mantova: madre denunciata per abbandono di minore

A Quistello, in provincia di Mantova, una donna 39enne ha perso le tracce di suo figlio. A soli 21 mesi, il bimbo è uscito di casa da solo. Non era la prima volta che succedeva: per questo, i carabinieri hanno denunciato la donna per abbandono di minore.

Immagine di repertorio

A nemmeno due anni si trova in giro per strada, da solo. E non è la prima volta che la mamma, che aveva l'obbligo di custodia e vigilanza sul figlio, perdeva le sue tracce. Dopo l'ennesimo episodio, che si è verificato pochi giorni fa a Quistello, i Carabinieri di Borgo Mantovano hanno denunciato la 39enne per abbandono di minore.

La vicenda nel Mantovano

A Quistello, un piccolo comune in provincia di Mantova, un bambino di appena 21 mesi è uscito di casa da solo, sfuggendo ancora una volta al controllo della madre. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa e ha destato grande preoccupazione tra i passanti. Il rischio per la sua incolumità e quella delle altre persone, come gli automobilisti, era molto elevato.

Non era la prima volta che capitava: episodi simili si erano già verificati in passato. Per tale ragione, i militari della Stazione di Borgo Mantovano hanno denunciato la madre 39enne, ritenuta responsabile in ipotesi accusatoria di abbandono di minore. La donna, residente a Quistello, era già stata ripresa per la sua condotta negligente in passato e aveva l'obbligo di custodia e di vigilanza sul figlio. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.