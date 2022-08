Autogrù si incastra sotto un ponte e distrugge cinque travi: “Serviranno giorni per sistemare il danno” Un enorme autogrù ha distrutto cinque travi di un ponte che si trova nel territorio di Brescia: l’incidente ha causato gravi danni alla struttura e disagi alla viabilità. Si stanno facendo accertamenti anche sulla figura del conducente.

Un terribile incidente che ha causato danni importantissimi: è quanto accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 24 agosto, a Brescia. Un camion che trasportava una grossa autogru è rimasto incastrato sotto al ponte di Via Volturno che si trova lungo la Tangenziale Ovest di Brescia. Per fortuna non è stato registrato alcun ferito.

Le travi saranno demolite

Il braccio della gru ha infatti distrutto cinque travi che andranno demolite. Questo significa che saranno registrati diversi disagi al traffico. Attualmente, il traffico è interdetto sia lungo la tangenziale Ovest e sia in via Volturno, via Luciano Manara e Via Chiusure. Dal Comune di Brescia, fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per eseguire alcune verifiche strutturali e poi per dare inizio al puntellamento del ponte.

Come sarà modificata la viabilità

L'obiettivo, spiegano dall'amministrazione comunale, sarà quello di riaprire sia il ponte che la tangenziale nei prossimi giorni. Nelle prossime ore, verrà messo a punto un piano per la viabilità che poi sarà messo a disposizione dei cittadini: "In un brutto incidente di questo tipo l'unico sollievo è che nessuno si sia fatto male. Ci aspettano – ha spiegato il sindaco Emilio Del Bono – giorni complicati sotto il profilo della viabilità: cercheremo di dare le migliori soluzioni possibili".

Si cercherà di creare minimi disagi ai cittadini considerata anche la fine delle ferie e la ripresa dell'attività lavorativa e scolastica. In attesa di capire se e quando sarà riaperta la strada, la Procura ha disposto alcuni accertamenti sull'incidente e in particolare sull'autista del mezzo. Il camion, come da prassi, è stato sottoposto a sequestro.