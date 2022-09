Trovato un cadavere sotto il ponte di Cairate: potrebbe essere Matteo, scomparso dopo esserci licenziato Questa mattina i carabinieri hanno trovato un cadavere sotto il ponte di Carate (Varese): per gli investigatori potrebbe trattarsi di Matteo Caronni, il 25enne scomparso dopo essersi licenziato.

Nella mattinata di oggi, venerdì 9 settembre, i carabinieri e i volontari della protezione civile hanno trovato un cadavere sotto il ponte di Cairate, comune in provincia di Varese. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di Matteo Caronni, il 25enne scomparso lo scorso 6 settembre dopo essersi licenziato da un'azienda di Desio. In base a quanto riportato dal giornale locale "VareseNews", sia la corporatura che l'abbigliamento coincidono con la descrizione del giovane.

Manca solo il riconoscimento ufficiale

Mancherebbe quindi solo il riconoscimento ufficiale da parte della famiglia. L'operaio, originario di Misinto, aveva fatto perdere le sue tracce. I suoi familiari, preoccupati, avevano deciso di denunciarne la scomparsa. E, sempre alcuni giornali locali, parlavano della presenza di una lettera. Nessuno sa perché Caronni abbia deciso di rassegnare le dimissioni.

Le ricerche e gli appelli per rintracciarlo

La macchina dei soccorsi si era attivata immediatamente: in campo, i carabinieri e anche i vigili del fuoco. Anche sui social, diversi utenti hanno deciso di dare una mano alla famiglia condividendo volantini e appelli in cui chiedevano, a chiunque potesse aver visto il ragazzo, di allertate le forze dell'ordine.

L'auto di Matteo ritrovata vicino all'ospedale di Tredate

Dopo giorni di ricerche, non era stata trovata alcuna traccia: solo la sua auto era stata rintracciata vicino all'ospedale di Tredate, una delle zone in cui si erano maggiormente attivati i soccorritori. Questo ritrovamento, potrebbe quindi dare una svolta al caso. Una volta riconosciuto, verranno attivate tutte le procedure necessarie per comprendere le cause della morte.