A 25 anni si licenzia e poi scompare nel nulla: nessuna notizia di Matteo Matteo ha 25 anni e da ieri sera è sparito nel nulla: dopo aver rassegnato le dimissioni nell’azienda in cui lavorava, ha fatto perdere le sue tracce.

A cura di Ilaria Quattrone

Matteo Caronni è il ragazzo di 25 anni che è scomparso a Tradate, comune in provincia di Varese. Il giovane è originario di Misinto, territorio che invece si trova nella provincia di Monza e Brianza. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 settembre, il 25enne si è licenziato dall'azienda di Desio: da quel momento ha fatto perdere le sue tracce.

È stata rintracciata l'auto vicino l'ospedale

Il ragazzo non è sposato ed è incensurato e lavorava come operaio: non è chiaro il motivo che lo ha spinto a rassegnare le dimissioni. Non avendo più sue notizie, ieri sera la sorella ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Lentate sul Seveso. I militari sono riusciti a rintracciare l'auto – una Renault Clio – che è stata trovata parcheggiata nei pressi dell'ospedale di Tradate.

Il ragazzo avrebbe lasciato ai parenti una lettera

Per Matteo è stato attivato il protocollo provinciale di ricerche: è stato dispiegato un ingente numero di forze per far sì che il 25enne possa essere trovato il prima possibile. In città, per esempio, è stata aperta un'unità di coordinamento locale. Inoltre, i vigili del fuoco stanno utilizzando i droni così da poter avere una visuale più ampia sul territorio. In base a quanto riportato dal quotidiano "VareseNews" sembrerebbe che il ragazzo abbia scritto una lettera ai suoi familiari, parenti che sono assistiti al momento da un team di psicologi.

Considerato che per la serata di oggi, mercoledì 7 settembre, è prevista un'allerta meteo arancione per rischio temporali forti, sono stati allestiti due gazebo e una tenda per i soccorritori. Certo è che il maltempo potrebbe complicare le ricerche che al momento sono senza alcun esito.