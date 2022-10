Esce per fare una passeggiata e poi scompare nel nulla: si cerca Angelo Rezzonico Angelo ha 94 anni ed è scomparso il 25 settembre scorso da Lainate, comune dell’hinterland di Milano. Da allora non si hanno più sue notizie.

A cura di Ilaria Quattrone

Non si hanno ancora notizie di Angelo Rezzonico, l'uomo di 94 anni che è scomparso nella giornata di venerdì 23 settembre. L'anziano viveva a Lainate, nell'hinterland di Milano. Quella sera sarebbe uscito per una passeggiata, ma non è più tornato. I suoi parenti lo stanno cercando disperatamente da allora, ma di lui non hanno ancora avuto nessuna notizia. La speranza è che stia bene e che non gli sia capitato nulla di spiacevole.

Il 94enne non ha con sé né cellulare né documenti

L'ultima volta è stato visto alle 20.30: aveva una camicia di pile, uno smanicato, dei jeans larghi e dei sandali marroni. Alto un metro e sessanta, occhi castani e capelli bianchi, il 94enne non aveva con sé né il cellulare né documenti. I suoi parenti hanno lanciato un appello sia alla nota trasmissione "Chi l'ha visto?" che va in onda su RaiTre che all'associazione Penelope Lombardia. Per il momento nessuno sa ancora nulla.

L'uomo forse diretto verso il cimitero di Barbaina

Il giorno successivo la scomparsa, la nipote ha fatto sapere tramite un appello su Facebook che avevano ragione di credere che l'uomo si sia diretto verso il cimitero di Barbaiana e dintorni. Da qui, la richiesta a chiunque lo avesse visto di contattare i parenti o, qualora ci siano telecamere fuori dalle abitazioni, di dare un'occhiata a quelle immagini che potrebbero essere fondamentali.

Leggi anche Esce di casa in cerca di funghi e cade in un dirupo: muore un uomo

Chi contattare in caso di notizie

L'associazione Penelope, nel suo annuncio, invita coloro che possano avere notizie di contattare le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o in alternativa l'associazione Penelope Lombardia al 3807814931.