Esce dalla discoteca e scompare con un amico, si cerca Sofia Mancini di 20 anni Una ragazza di 20 anni è scomparsa dopo una serata in discoteca a Verona. Si sarebbe allontanata su una auto insieme a un ragazzo conosciuto da pochi giorni. In corso le ricerche.

A cura di Fabio Pellaco

Sofia Mancini (foto Instagram)

Una ragazza di 20 anni è scomparsa nel nulla dopo una serata trascorsa in discoteca e da quel momento di lei non si è saputo più niente. L'allarme è rimbalzato sui social a partire dalla segnalazione del sindaco del suo paese che si sta spendendo in prima persona per tentare di ritrovarla.

Scomparsa dopo una serata in discoteca

La ragazza scomparsa è Sofia Mancini, una giovane residente a Costermano sul Garda, un comune situato sul versante veronese del lago di Garda. Secondo quanto riportato sul profilo Facebook del sindaco, Stefano Passarini, la scomparsa risalirebbe alla notte tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre.

La 20enne avrebbe trascorso la serata presso la discoteca Amen di viale dei Colli alle Torricelle di Verona. Venuto il momento di fare ritorno a casa, sarebbe uscita dal locale in compagnia di un ragazzo di nome Francesco, un pizzaiolo di origini pugliesi conosciuto qualche giorno prima.

Leggi anche Esce per funghi e scivola in un canale: muore a 51 anni un allenatore di calcio

I due sarebbero poi saliti su una Fiat 500 di colore bianco perla, con targa della Repubblica Ceca, dirigendosi verso la provincia di Brescia. Dai tracciati gps, ricavati dal segnale del cellulare della ragazza, è stato appurato che nella notte tra lunedì e martedì i due si trovassero a Desenzano del Garda dove si sarebbero fermati per una sosta. Poi durante la giornata successiva il telefonino si è agganciato alle celle che coprono i comuni di Bardolino e Lazise. Dopodiché si sarebbe spento.

Ricerche nel Veronese e nel Bresciano

Sofia Mancini è alta un metro e 75 centimetri, ha i capelli di colore castano chiaro molto lunghi. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, un paio di jeans e un lungo cappotto molto colorato. Con sé aveva anche una borsetta nera.

La famiglia della ragazza ha sporto denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Cavaion Veronese e l'allarme si è presto diffuso tra gli abitanti dei paesi limitrofi anche attraverso i social. Le ricerche si stanno concentrando tra i comuni di Bardolino, Lazise, Peschiera del Garda e Pastrano, nelle zone dove è plausibile possano trovarsi in seguito all'analisi della geolocalizzazione del telefono della giovane.

Secondo il primo cittadino però i due ragazzi "potrebbero essere ovunque" e lancia l'appello: "Chiunque li avesse visti è invitato ad avvisare immediatamente le Forze dell'Ordine".