L’appuntamento in discoteca e i telefoni spenti: cosa si sa sulla scomparsa di Sofia e Francesco Dalla notte di martedì 18 ottobre si cerca Sofia Mancini, la ragazza di 19 anni sparita nel nulla dopo una serata trascorsa nella discoteca “Amen” di Verona, alle Torricelle. Si è allontanata in compagnia di Francesco D’Aversa.

Dalla notte di martedì 18 ottobre si cerca Sofia Mancini, la ragazza di 19 anni sparita nel nulla dopo una serata trascorsa nella discoteca "Amen" di Verona, alle Torricelle. Cosa sia successo è ancora da capire. Ma sembrerebbe certo che la ragazza nel locale avrebbe avuto appuntamento con il pizzaiolo 20enne Francesco D'Aversa e si sia allontanati a bordo di una Fiat 500 bianca, targata 1AY4101 (Repubblica Ceca). Le forze dell'ordine stanno cercando anche lui.

Dalla notte di martedì sono attive le ricerche: il campo base è stato allestito in via dell'artigianato a Calmasino. In campo ci sono soprattutto i vigili del fuoco e tanti volontari. Per sorvolare la zona è stato utilizzato anche un elicottero Drago 149: purtroppo però al momento Sofia e Francesco non sono stati trovati.

Le ricerche in corso da due giorni

Le attività di ricerche sono partite da quando è stato agganciato per l'ultima volta il cellulare di Sofia, che ora risulta spento. Il sistema di localizzazione dei cellulari ha permesso di ricostruire la prima parte del tragitto dei giovani: i due, una volta usciti dalla discoteca, si sono diretti in direzione di Desenzano del lago di Garda, sponda bresciana. Poi di nuovo sono rientrati nella provincia di Verona, nel territorio di Calmasino.

Qui sono state agganciate per l'ultima volta le celle dei loro telefoni. Poi i due cellulari sono risultati spenti. Le ricerche proseguono per tutti i territori di Bardolino, Calmasino, Lazise, Peschiera del Garda, Pastrengo e limitrofe. Ma a bordo dell'auto la giovane coppia potrebbe essere andata molto più lontana.

Chi sono i due ragazzi scomparsi nel nulla

La famiglia e amici hanno resi pubblici come era vestita e alcuni particolari fisici di Sofia. La ragazza ha 19 anni e vive a Costermano con la famiglia e un fratello. Ha i capelli molto lunghi color castano chiaro ed è alta 1,75. Era andata in discoteca vestita con una maglietta bianca e un paio di jeans. Per coprirsi aveva un cappottino dai colori vivaci e una borsetta nera.

Di Francesco D'Aversa si sa invece che ha 20 anni e vive a Verona dove lavora come pizzaiolo al don Peppe delle Corti Venete. In questi giorni è in ferie secondo il suo datore di lavoro, in pizzeria dovrebbe tornare lunedì 24 ottobre. Originario di Taranto, il ragazzo frequentava Sofia da qualche giorno: avrebbero poi fatto perdere le loro tracce insieme.