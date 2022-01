Auto si schianta contro un ostacolo sulla tangenziale Ovest di Milano: muore un uomo di 55 anni Un uomo di 55 anni è morto questa mattina in uno schianto sulla tangenziale Ovest di Milano. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare l’automobilista.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente nella mattinata di oggi lungo la tangenziale Ovest di Milano tra Baggio e Cusago. Purtroppo qui un auto è andata a schiantarsi contro un ostacolo: l'impatto è stato talmente violento che l'automobilista è morto sul colpo. Si tratta di un uomo di 55 anni.

Inutili i soccorsi dei sanitari

Gli altri automobilisti hanno subito lanciato l'allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari di Assago in codice rosso. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi di rianimare il 55enne sul luogo dell'incidente. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Dopo pochissimi minuti sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada di Novate e i vigili del fuoco, al lavoro ora per cercare di ricostruire quanto accaduto. Resta infatti ancora da capire per quale motivo l'uomo sia andato a sbattere contro l'ostacolo: si ipotizza un malore oppure una distrazione alla guida. Gli accertamenti delle prossime ore chiariranno tutto quanto accaduto.

Investita e uccisa una donna a Milano

La vigilia di Natale una donna di 75 anni è morta in un altro tragico incidente stradale: la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una moto guidata da un ragazzo di 32 anni. Soccorsa dal 118 in gravi condizioni, è stata trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove però è morta poco dopo il suo arrivo a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima stava attraversando sulle strisce e il conducente della moto non l'avrebbe vista, forse a causa della scarsa visibilità. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma purtroppo per lei i medici non sono riusciti a salvarle la vita.