Schianto tra un’auto e un pullman sull’Autostrada A1 a Milano: morto un uomo di 37 anni Un uomo di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sull’Autostrada A1 tra San Giuliano e San Donato, alle porte di Milano.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto di repertorio)

Incidente mortale nella notte sull'Autostrada A1, nel tratto compreso tra San Giuliano Milanese e San Donato Milanese, alle porte di Milano. Un uomo di 37 anni è morto nello schianto tra l'auto sulla quale stava viaggiando e un mezzo pesante, nello specifico un pullman. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco prima delle 3 del mattino. Entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione, verso Milano, quando per cause da accertare si sono scontrati.

L'automobilista è morto sul colpo: soccorso anche l'autista

Ad avere la peggio è stato l'automobilista: l'uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è morto sul colpo nell'impatto a causa dei traumi troppo gravi riportati nello schianto. Anche il conducente del pullman, un uomo di 57 anni, è rimasto leggermente ferito: è stato soccorso dagli equipaggi delle due ambulanze e dell'automedica del 118 inviate sul luogo dello schianto ed è stato portato in codice verde all'ospedale di San Donato.

L'uomo non è dunque in gravi condizioni: potrà essere lui a chiarire alle forze dell'ordine intervenute per i rilievi la dinamica dell'incidente, presumibilmente un tamponamento. In questi giorni a Milano la nebbia è molto fitta e non si esclude che le condizioni meteorologiche possano avere avuto un ruolo nell'incidente, anche se al momento non vi sono certezze in merito. Sul luogo dello schianto, oltre agli agenti della polizia stradale che hanno svolto gli accertamenti del caso, sono intervenuti per aiutare nei soccorsi anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.