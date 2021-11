Incidente sull’Autostrada A8 a Rho, auto si schianta contro la barriera: morto un uomo Un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A8 all’altezza di Rho. L’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro una barriera.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale alle prime ore di oggi, martedì 23 novembre. Un uomo è morto dopo che la sua auto è finita per cause da accertare contro alcune barriere sull'Autostrada A8 all'altezza di Rho, alle porte di Milano. L'episodio, sul quale stanno indagando le forze dell'ordine, è avvenuto attorno alle 2 del mattino alla barriera di Milano Nord. L'automobilista, un uomo di 45 anni di cui al momento non sono note le generalità, stava procedendo con la sua vettura in direzione del capoluogo lombardo quando, per cause ancora in fase di chiarimento, ha perso il controllo della sua auto, che è finita contro alcune barriere in cemento.

L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all'automobilista, che è morto sul colpo. L'Azienda regionale emergenza urgenza aveva inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze e un'automedica. I relativi equipaggi però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Quasi 20mila incidenti stradali in Lombardia nel 2020

Soltanto ieri, in occasione della "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada", l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato aveva reso noti i dati relativi agli incidenti stradali in Lombardia nell'ultimo anno. Sono stati quasi ventimila, 19.964 per la precisione, i sinistri. In totale nel 2020 317 persone sono morte e altre 25.940 sono rimaste ferite nella sola Lombardia. Un bilancio che purtroppo, anche nel 2021, si aggiorna quotidianamente con nuove vittime.