Tragedia alla Vigilia di Natale: donna investita e uccisa sulle strisce pedonali a Milano Una donna di 75 anni è morta nella serata di ieri a Milano. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un motociclista. In corso le indagini.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Una donna di 75 anni è morta nella serata di ieri, venerdì 24 dicembre, a Milano. Si è trattato di un tragico incidente stradale: la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una moto guidata da un ragazzo di 32 anni. Soccorsa dal 118 in gravi condizioni, è stata trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove però è morta poco dopo il suo arrivo a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

La donna è morta poco dopo il ricovero in ospedale

Il sinistro, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle 18 in via Buccinasco, in una zona alla periferia sud-ovest di Milano. La vittima stava attraversando sulle strisce e il conducente della moto non l'avrebbe vista, forse a causa della scarsa visibilità. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma purtroppo per lei i medici non sono riusciti a salvarle la vita: troppo gravi i traumi riportati.

Il motociclista è risultato negativo all'alcoltest

Saranno adesso le indagini delle forze dell'ordine a dover accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e a valutare le responsabilità del motociclista: al momento si sa solo che il 32enne è stato sottoposto all'alcoltest, che ha però dato esito negativo: era dunque lucido al momento dell'incidente. Non si può però escludere che stesse viaggiando a una velocità tale da non avergli consentito di frenare in tempo per evitare l'impatto con la 75enne, deceduta a poche ore dal Natale.