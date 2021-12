Meteo oggi a Milano: Vigilia di Natale con cielo nuvoloso e rischio pioggia Torna il brutto tempo a Milano e in Lombardia per la giornata della vigilia di Natale. Venerdì 24 dicembre il cielo sarà coperto con possibili piogge.

Torna il brutto tempo in Lombardia e a Milano per oggi, venerdì 24 dicembre. La nebbia e il cielo sereno degli ultimi giorni lasceranno spazio a un cielo coperto e generalmente molto nuvoloso. Vediamo comunque nel dettaglio le previsioni per oggi e per il giorno di Natale.

Previsioni meteo per oggi venerdì 24 dicembre a Milano e in Lombardia

Nonostante qualche schiarita ancora presente nella prima parte del giorno sulle Alpi, il cielo in Lombardia, per oggi, venerdì 24 dicembre, sarà nuvoloso. Le precipitazioni saranno possibili già dal mattino, molto deboli, sull'Appennino. Dal pomeriggio invece saranno deboli e intermittenti sulla Pianura, soprattutto nei settori centro-orientali. Le temperature saranno in generale aumento, più marcato nelle minime. I valori minimi in Pianura saranno compresi tra 1-4 gradi, e i massimi tra 4-7 gradi. I venti in Pianura saranno deboli occidentali; sull'Appennino invece moderati da sud sul crinale, e sulle Alpi moderati occidentali.

Come sarà il tempo a Natale a Milano e in Lombardia

Il brutto tempo proseguirà anche il giorno di Natale, con un cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, anche se con possibili e parziali schiarite dal pomeriggio sui settori occidentali e alpini più in generale. Le piogge saranno deboli e concentrate nella prima parte del giorno, probabili soprattutto sull'appennino e sui settori centro-orientali della regione. Le temperature minime e massime saranno in lieve aumento rispetto alla giornata di oggi, con valori minimi in Pianura intorno a 3 gradi, massimi intorno a sei gradi. I venti in Pianura deboli avranno una direzione variabile, in montagna saranno deboli occidentali.