Previsioni meteo oggi a Milano: cielo nuvoloso con possibile foschia e nebbia Previsioni meteo Milano e Lombardia: nella giornata di oggi, mercoledì 22 dicembre, sarà previsto cielo nuvoloso. Non ci saranno piogge e le temperature saranno stazionarie.

A cura di Ilaria Quattrone

Per la giornata di oggi, mercoledì 22 dicembre, a Milano sarà previsto cielo nuvoloso o coperto. Rispetto al resto della Lombardia, le temperature sono stabili: le minime si aggireranno attorno agli zero gradi centigradi, le massime invece si aggireranno attorno ai sette gradi centigradi. Sul territorio lombardo sarà poi previsto cielo molto nuvoloso con ampie schiarite nel pomeriggio.

Previsioni meteo Lombardia mercoledì 22 dicembre

Stando a quanto riportato dal bollettino diramato da Arpa, non saranno previste precipitazioni né in regione né nel capoluogo meneghino. In Lombardia le temperature minime saranno in calo e si aggireranno tra i meno tre gradi e i due gradi centigradi. Anche le massime saranno in calo e tra i tre gradi e i sette gradi centigradi. Altri fenomeni possibili sono probabili foschie e banchi di nebbia. Questi si avranno soprattutto durante le ore più fredde.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 23 dicembre

Per la giornata di domani, giovedì 23 dicembre, sarà previsto cielo molto nuvoloso o coperto. Anche in montagna ci sarà cielo molto nuvoloso. Nonostante questo però non sono previste precipitazioni. In Lombardia le temperature minime saranno stazionarie e attorno ai zero gradi mentre le massime saranno in lieve calo e si aggireranno attorno ai 5 gradi centigradi. Anche per domani saranno previsti nebbia e foschia. A Milano le temperature saranno in calo: le minime saranno attorno ai meno due gradi centigradi e le massime attorno ai sei gradi. Nei prossimi giorni, il meteo peggiorerà: a Natale sarà prevista pioggia che proseguirà anche nel giorno di Santo Stefano.