Previsioni meteo Milano oggi: cielo nuvoloso, nebbia e temperature in calo Previsioni meteo oggi a Milano: ci sarà cielo molto nuvoloso con temperature in calo, ma non saranno previste precipitazioni. Ci sarà qualche fenomeno di nebbia.

A cura di Ilaria Quattrone

Cielo molto nuvoloso, nebbia e temperature in calo: sono queste le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, a Milano. La nebbia durerà fino alle 10 del mattino per poi diradarsi. Il cielo continuerà a essere nuvoloso per tutta la giornata. Non saranno previste precipitazioni. Le temperature minime si aggireranno attorno agli uno gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai cinque gradi centigradi.

Previsioni meteo oggi a Milano

Anche nel resto della Lombardia per la giornata di giovedì 23 dicembre, ci sarà cielo molto nuvoloso in particolare in Pianura. Sulle Alpi ci saranno ampie schiarite nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, salvo qualche pioviggine nel pomeriggio in Pianura. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento e si aggireranno tra i -2 gradi e i 3 gradi centigradi, le massime saranno tra i 3 gradi e i 6 gradi centigradi. Sono possibili foschie dense e nebbie nella notte e al mattino. A stabilirlo è il bollettino diramato da Arpa Lombardia.

Previsioni meteo domani a Milano

Per la giornata di domani, venerdì 24 dicembre, a Milano sarà prevista pioggia. Per tutta la giornata il cielo sarà nuvoloso, ma in serata arriverà la pioggia. Le temperature minime e massime saranno in rialzo: le prime si aggireranno attorno ai tre gradi centigradi mentre le seconde saranno attorno ai sei gradi centigradi. Per la vigilia di Natale non saranno previste nebbie e foschie. Anche nel resto della Lombardia si prevede cielo nuvoloso con qualche schiarita solo sulle Alpi. In serata, in quasi tutto il territorio, potrebbero esserci piogge. Le temperature saranno in rialzo.