Previsioni meteo oggi a Milano, cielo coperto e nebbia Previsioni meteo per oggi, martedì 28 dicembre 2021, a Milano: giornata nuvolosa, con nebbia al mattino. Temperature massime in lieve aumento.

A cura di Redazione Meteo

Nuvole e nebbia. Non sarà certo una bella giornata quella di oggi a Milano. Rispetto a ieri, però, almeno non pioverà: le previsioni meteo per oggi martedì 28 dicembre 2021 indicano infatti l'assenza di precipitazioni e anche la possibilità, nel primo pomeriggio, di qualche schiarita. Vediamo dunque nel dettaglio che giornata attende quest'oggi i milanesi.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 dicembre: nuvole e nebbia

Al mattino è prevista nebbia, che dovrebbe perdurare fino al primo pomeriggio. Qualora dovesse diradarsi in anticipo, comunque, a coprire il blu del cielo saranno le nuvole. Il sito dell'Aeronautica militare offre una piccola speranza ai nostalgici del sole: nel primo pomeriggio, dopo le 13, potrebbe infatti verificarsi qualche rapida schiarita. Si tratterà comunque di una breve finestra: dalla serata è prevista nuovamente nebbia. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi saranno lievemente superiori a quelli registrati ieri: le massime potranno raggiungere gli otto gradi, le minime non scenderanno sotto i cinque gradi centigradi.

Le previsioni per domani

Per domani, mercoledì 29 dicembre, è previsto un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Ci sarà ancora la nebbia, ma nel corso della giornata sono attese più ampie schiarite che regaleranno qualche sprazzo di sole in più ai milanesi. Le temperature massime saranno in lieve calo, così come le minime: si tratterà comunque di variazioni minime, difficilmente percettibili. Anche per domani non è prevista pioggia: le precipitazioni dovrebbero scongiurate per tutta la settimana, inclusa l'ultima giornata di questo 2021.