Previsioni meteo oggi a Milano: nebbia al mattino, poi cielo poco nuvoloso Un po’ di nebbia nelle prime ore del giorno e poi cielo parzialmente nuvoloso. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 14 dicembre, a Milano.

A cura di Redazione Meteo

Un po' di foschia al mattino e anche in serata: nel mezzo, una giornata all'insegna di qualche nuvola e ampi sprazzi di sole, anche se con temperature sempre rigide. Così andrà la giornata di oggi martedì 14 dicembre 2021 a Milano secondo le previsioni meteo. Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo.

Il meteo oggi a Milano: qualche nuvola e un po' di foschia

Dopo un po' di nebbia nelle primissime ore del mattino, la giornata proseguirà all'insegna di ampie schiarite nella mattinata. Da metà mattina è previsto un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare ad avere cielo parzialmente coperto verso le prime ore del pomeriggio. Da metà pomeriggio è attesa una graduale diminuzione della nuvolosità con più ampie schiarite. In serata, tuttavia, sarà possibile la formazione di nuovi banchi di nebbia. Sul fronte delle temperature sarà un'altra giornata fredda: le minime scenderanno sotto zero, mentre le massime potranno essere comprese tra i 4 e i 6 gradi circa. Non sono previste precipitazioni di alcun tipo, né pioggia né neve.

Previsioni meteo per domani a Milano: nebbia e gelo

Per domani, mercoledì 15 dicembre 2021, a Milano è prevista una giornata all'insegna di nebbia e gelo. La foschia caratterizzerà soprattutto le prime e le ultime ore della giornata, mentre durante il resto delle ore potrebbero esserci anche ampie schiarite. Le temperature si preannunciano in calo rispetto a oggi: difficile che le massime superino i 3-4 gradi, mentre le minime saranno sempre sotto lo zero termico. Anche per domani comunque non sono previste precipitazioni: sarà un'altra giornata fredda.