Previsioni meteo Milano oggi, venerdì 31 dicembre: cielo nuvoloso e nebbia Previsioni meteo Milano oggi, venerdì 31 dicembre: nel capoluogo meneghino è previsto cielo poco nuvoloso e nebbia. Le temperature minime saranno attorno ai 3 gradi e massime attorno agli 8 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

Cielo poco nuvoloso e nebbia: sono queste le previsioni di oggi, venerdì 31 dicembre, a Milano. La nebbia inizierà a diradarsi intorno alle 10. Dopodiché il sole sarà coperto dalle nuvole per tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni per l'ultimo dell'anno. Le temperature minime saranno attorno ai 3 gradi centigradi mentre le massime attorno agli 8 gradi centigradi. Previsioni simili anche per il resto del territorio lombardo.

Previsioni meteo Lombardia venerdì 31 dicembre

In Lombardia, stando al bollettino diramato da Arpa, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi. In nessun angolo del territorio lombardo è prevista pioggia. Le temperature saranno stazionarie in pianura: le minime saranno tra gli 0 e i 4 gradi centigradi e le massime tra i 5 e i 10 gradi centigradi. Sono previste nebbie su tutta la pianura, che andrà via durante le ore centrali della giornata.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 1 gennaio

Anche per il primo dell'anno, domenica 1 gennaio 2022, è previsto cielo poco nuvoloso, ma con nebbia. Le temperature nel capoluogo meneghino saranno in leggero rialzo: le minime saranno attorno ai 4 gradi centigradi e le massime attorno ai 9 gradi centigradi. Il cielo sarà poco nuvoloso sulle montagne e nubi basse saranno previste sulla pianura. Non sono previste precipitazioni. Le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve aumento: le minime si aggireranno attorno ai 3 gradi centigradi e le massime attorno ai 9 gradi centigradi. Anche nel resto della Lombardia sono previsti fenomeni di nebbia che si diraderà durante le ore centrali della giornata.