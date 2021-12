Previsioni meteo oggi a Milano: cielo coperto e foschia in serata Previsioni meteo per oggi, martedì 21 dicembre 2021: a Milano è prevista una giornata nuvolosa, con cielo coperto e foschia in serata.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, martedì 21 dicembre 2021, a Milano è attesa una giornata all'insegna delle nuvole. Il cielo sarà coperto o parzialmente nuvoloso, mentre in serata è atteso un aumento della foschia. Non sono previste precipitazioni. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi 21 dicembre 2021 a Milano.

Meteo oggi 21 dicembre a Milano: nuvoloso tutto il giorno

La giornata inizierà all'insegna del cielo coperto, e le nuvole resteranno per tutto il resto della giornata odierna. Nel pomeriggio, tuttavia, sarà possibile una leggera diminuzione della nuvolosità, anche se potrebbe calare la foschia. Sul fronte delle temperature sarà un'altra giornata fredda, con le massime che non supereranno i 5-6 gradi e minime di poco sopra lo zero. In serata è previsto un aumento della foschia, che durerà per tutta la notte e il mattino seguente.

Che tempo farà domani a Milano: nebbia al mattino

Domani è prevista una giornata nebbiosa a Milano, specialmente al mattino. Non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno simile a quelle odierne, mentre un calo più consistente è previsto a partire da giovedì 23 dicembre, quando le massime scenderanno di un paio di gradi e le minime toccheranno lo zero.

Il meteo alla Vigilia e a Natale

Dando un rapido sguardo anche al fine settimana, a partire da venerdì 24 dicembre, Vigilia di Natale, a Milano è previsto l'arrivo di deboli precipitazioni. La pioggia dovrebbe bagnare anche il giorno di Natale e Santo Stefano, 25 e 26 dicembre. Sabato e domenica le precipitazioni dovrebbero essere anche più consistenti: saranno insomma festività decisamente bagnate.