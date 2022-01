Previsioni meteo oggi a Milano: sole, freddo e un po’ di foschia Previsioni meteo a Milano per oggi, lunedì 17 gennaio 2022: cielo generalmente sereno, con qualche nuvola e un po’ di foschia. Temperature minime sotto lo zero.

A cura di Redazione Meteo

Il sole, temperature fredde e un po' di foschia. Questi gli ingredienti che caratterizzeranno la giornata di oggi, lunedì 17 gennaio, a Milano. Le previsioni meteo per il capoluogo lombardo non si discostano da quelle degli scorsi giorni: l'alta pressione continua a dominare i cieli di Milano e di tutta la Lombardia che restano generalmente tersi, anche se localmente sarà possibile la presenza di velature e foschie. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo a Milano e in Lombardia per oggi, lunedì 17 gennaio 2022.

Il meteo oggi, lunedì 17 gennaio, a Milano

La giornata di oggi inizierà all'insegna del cielo terso e di temperature molto fredde, con massime attorno ai due gradi. Nel primo pomeriggio sono attese prima qualche nuvola e poi un po' di foschia: si alzeranno leggermente le temperature, che nei valori minimi scenderanno comunque sotto lo zero. Niente pioggia né neve: precipitazioni ancora assenti.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia, come scritto, l'alta pressione comporterà bel tempo per tutta la giornata odierna. Nella prima parte della giornata il cielo sarà velato, con addensamenti irregolari sulla Pianura fino a localmente nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie. Già nel corso della mattinata la foschia si diraderà, e il tempo sarà poi sereno o poco nuvoloso a partire dal pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, a parte possibile nevischio sulle Alpi Retiche di confine. Per quanto riguarda le temperature, si prevedono minime stazionarie e massime in calo: in pianura i valori saranno compresi tra meno due e sette gradi.