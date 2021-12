Previsioni meteo a Milano oggi giovedì 30 dicembre: cielo con poche nuvole ma nebbia e foschia Il cielo a Milano continuerà ad essere con poche nubi, come gli scorsi giorni. Anche le temperature saranno stazionarie. Persistente invece nebbia e foschia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi giovedì 30 dicembre.

A cura di Redazione Meteo

Su Milano continuerà ad esserci un cielo poco nuvoloso, con schiarite ancora più ampie rispetto ai giorni scorsi. Queste le previsioni dei meteorologi per la giornata di oggi, giovedì 30 dicembre, sul capoluogo lombardo. Ci sarà però ancora foschia, anche persistente, e le temperature massime saranno più rigide rispetto a quelle dei giorni scorsi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per i prossimi due giorni a Milano.

Previsioni meteo a Milano oggi

Come anticipato, il cielo su Milano continuerà ad avere poche nubi, intervallate da ampie schiarite. Le temperature saranno stazionarie per quanto riguarda quelle di prima mattina, mentre saranno in calo quelle massime. Una giornata quindi tendenzialmente più fredda di quella di ieri. mercoledì 29 dicembre. I valori comunque saranno intorno ai due gradi, quelli minimi, e intorno invece ai sette/otto gradi quelli massimi. Le piogge saranno ancora assenti ma, soprattutto nella prima parte della giornata, i milanesi dovranno affrontare la nebbia e la foschia, tipica di questo periodo dell'anno.

Le previsioni meteo per domani venerdì 31 dicembre

Come sarà il tempo l'ultimo giorno di questo 2021? Intanto, la mattina la nebbia sarà diffusa su tutta la pianura Padana e non si diraderà fino alle ore centrali della giornata. La foschia finalmente cederà poi il passo a un cielo sereno e senza nuvole. Niente pioggia e ombrello quindi per i milanesi in questa ultima giornata del 2021. Per quanto riguarda invece le temperature tenderanno ad essere, sia le minime sia le massime, stazionarie, senza particolari sbalzi verso il freddo o il caldo.