Meteo di Natale a Milano: oggi cielo molto nuvoloso e rischio pioggia Per tutta la giornata di Natale il cielo sarò molto nuvolo e con rischio di deboli precipitazioni. Possibili nevicate in alta quota.

A cura di Redazione Meteo

Milano si è svegliata con il cielo nuvoloso e deboli precipitazioni. Per tutta la giornata di Natale il sole lascerà spazio a un cielo grigio e molte nuvole. Possibili schiarite nel pomeriggio e qualche possibile nevicata attorno ai 1400-1500 metri. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per oggi 25 dicembre.

Previsione meteo a Milano oggi 25 dicembre

Esattamente come per la vigilia, anche per la giornata di Natele il cielo è molto nuvoloso e coperto. Il sole potrebbe arrivare, ma con parziali schiarite, nel pomeriggio soprattutto sui settori alpini. Le precipitazioni saranno deboli e discontinue in pianura: leggeri piovaschi sono possibili sul lato occidentale della pianura. Poco probabile su Alpi e Prealpi: qui sopra i 1.400 e 1.500 metri è attesa la neve. Ma anche in questo caso le nevicate saranno deboli. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento: le minime non scenderanno sotto i 2 gradi, mentre le massime saranno stazionarie tra i 5 e gli 8 gradi: durante la giornata di Natale le correnti atlantiche che interesseranno la Lombardia sono accompagnate da aria relativamente mite. Non farà particolarmente freddo. Temperatura massima comunque restano sotto i dieci gradi. Questo perché la copertura nuvolosa non permetterà alle temperature di scendere sotto zero gradi. Proprio per questo non è atteso un bianco Natale a Milano: le possibili nevicate interesseranno solo i rilievi ad alta quota, ma anche qui le precipitazioni saranno deboli. Lo zero termico invece sulle alpi è fisso a 1.800 metri, mentre intorno a 2mila metri. Infine, i venti in pianura sono deboli e in direzione variabile. In montagna invece deboli prevalentemente da Ovest.