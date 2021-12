Che tempo farà a Natale a Milano: maltempo con nuvole e pioggia, le previsioni meteo Le previsioni del meteorologo Simone Abelli per Natale: rischio pioggia ma niente freddo e neve in città.

A cura di Giorgia Venturini

Sarà un Natale senza sole e con un cielo molto nuvoloso. Per il primo weekend di festa Milano e la Lombardia saranno costrette ad aprire l'ombrello, ma solo nella mattinata del 25 dicembre mentre però potranno contare su temperature più miti rispetto a quelle degli ultimi giorni. A spiegare a Fanpage.it il meteo di questo Natale, il secondo dall'inizio della pandemia, è Simone Abelli, meteorologo del centro Meteo Expert: "Nei prossimi giorni sembra delinearsi una situazione caratterizzata da correnti atlantiche. Dopo questa prima fase di inizio settimana quando è attesa, come oggi, aria fredda che fa abbassare ancora di più le temperature, da giovedì e fino il weekend di Natale, le correnti dovrebbero invertirsi e portare un leggero aumento delle temperature". Per il meteorologo le "correnti atlantiche di traducono in giornate cariche di umidità con cieli che saranno nuvolosi con possibilità di precipitazioni".

Possibili piogge a Milano la mattina del 25 dicembre

La mattina di Natale Milano si sveglierà dunque con un cielo grigio, ma le precipitazioni saranno possibili solo nelle prime ore della giornata: "Nel giorno di Natale, infatti – continua Abelli – sembrerebbe che queste precipitazioni possano interessare i maniera più evidente le regioni del Centro fino a coinvolgere parte del Sud. Al Nord, invece, il 25 dicembre il cielo dovrebbe rimanere solo nuvoloso con leggero rischio di precipitazioni. Queste dovrebbero essere più probabili a inizio di giornata o tra la sera del 24 dicembre e la mattina successiva. Poi nel pomeriggio il cielo sarà solamente nuvoloso". Insomma, rischio pioggia ma niente freddo: "Dal punto di vista delle temperature queste correnti atlantiche dovrebbero accompagnare aria relativamente mite. Non farà particolarmente freddo. Temperatura massima comunque restano sotto i dieci gradi. La copertura nuvolosa non permetterà alle temperature di scendere sotto zero gradi". Nessun bianco Natale nella città di Milano: "Le possibili nevicate interesseranno solo i rilievi ad alta quota proprio per questo aumento delle temperature. Le nevicate solo in montagna saranno comunque deboli". Bisognerà attendere i prossimi giorni per sapere nel dettaglio invece il meteo di Capodanno.