Milano si risveglia con la nebbia, le previsioni meteo: oggi nuvole e pioggia Nebbia a Milano nella mattinata di oggi, domenica 21 novembre. Per la giornata le previsioni meteo indicano nuvole e pioggia. Anche la prossima settimana il tempo sarà prevalentemente nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Milano si è svegliata sotto una fitta coltre di nebbia. Un'immagine quasi d'altri tempi per questa domenica 21 novembre, che proseguirà all'insegna di un solo colore: il grigio. Secondo le previsioni meteo, in giornata infatti non è previsto che il sole faccia capolino: la nebbia e la foschia dovrebbero permanere almeno fino alla tarda mattinata, ma quando si diraderanno ciò che vedranno i milanesi saranno le nuvole. Nel prosieguo della giornata, verso sera, sono inoltre attese piogge deboli. E a completare il quadro di una domenica decisamente autunnale saranno le temperature: le massime non dovrebbero superare i 9 gradi, con le minime attestate attorno ai 4 gradi.

Previsioni meteo per la prossima settimana a Milano

Questa domenica sarà solo l'anticipo di una settimana molto grigia e tardo autunnale. Molte nuvole e poco sole, in sintesi, è infatti ciò che i milanesi si dovranno attendere dalla prossima settimana sul fronte meteo. Lunedì 22 novembre sono attese piogge deboli, nel contesto di una giornata nuvolosa. Martedì 23 novembre sono invece attesi ampi sprazzi di sole in una giornata in cui anche le temperature risaliranno leggermente. Mercoledì 24 e giovedì 25 novembre tornano nuvole e, giovedì, anche le precipitazioni: e si abbasseranno bruscamente le temperature, con massime che giovedì potrebbero arrivare a circa 6 gradi. Una nuova tregua dal grigiume potrebbe esserci venerdì, quando il cielo dovrebbe tornare ad aprirsi e il sole potrebbe tornare a far capolino. Ma non durerà molto: anche il prossimo weekend a Milano dovrebbe essere all'insegna del cielo coperto, con possibili piogge.