Previsioni meteo Milano oggi sabato 13 novembre, in arrivo pioggia e nebbia: temperature in calo

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Pioggia e nebbia a Milano: è quanto previsto per la giornata di oggi, sabato 13 novembre, dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. In generale in tutta la Lombardia sarà previsto cielo molto nuvoloso. Le precipitazioni saranno possibile dal pomeriggio: il territorio sarà infatti colpito, per tutta la giornata, da deboli piogge. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo mentre le massime in diminuzione: le prime si aggireranno attorno ai 6 e gli otto gradi centigradi mentre le seconde tra i 12 e i 14 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano di oggi sabato 13 novembre

Il capoluogo meneghino sarà interessato per tutta la giornata da deboli piogge. Rispetto ad altre aree della Lombardia, Milano sarà anche colpita dalla nebbia. Il fenomeno si registrerà alle prime luci dell'alba. In tarda mattinata dovrebbe diradarsi per lasciare spazio alle piogge. In serata poi, i piovaschi dovrebbero terminare per lasciare spazio a un cielo nuvoloso. Le temperature minime saranno stazionarie e intorno agli 8 gradi centigradi mentre le massime in calo e intorno ai 14 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano di domani domenica 14 novembre

Le precipitazioni interesseranno la città anche nella giornata di domenica 14 novembre. Non ci sarà nebbia né foschia, ma la pioggia colpirà il capoluogo meneghino per tutta la giornata. Solo in tarda mattinata potrebbe arrestarsi per poi riprendere nel primo pomeriggio. Le temperature minime saranno in leggero aumento e si attesteranno attorno ai 9 gradi centigradi. Le massime invece saranno stazionarie: si registreranno i 14 gradi centigradi.