Previsioni meteo oggi 23 novembre a Milano: piogge sparse e poi schiarite dal pomeriggio Cielo ancora un po’ coperto ma poi arriva il sereno: ecco le previsioni meteo per oggi, martedì 23 novembre 2021. Purtroppo il sole non rimarrà molto: previste nuove piogge.

A cura di Redazione Meteo

Un inizio di settimana bagnato a Milano. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 23 novembre, non migliorano rispetto alla giornata di ieri: ci attendono ancora pioggia sparsa e cielo coperto per tutto il giorno. Le buone notizie però non mancano: è previsto un miglioramento delle condizioni meteo durante la giornata, con le nuvole che lasceranno spazio a degli sprazzi di sole. Vediamo dunque le previsioni per questo secondo giorno della settimana a Milano.

Meteo oggi 23 novembre 2021 a Milano

Precipitazioni sparse e cielo coperto caratterizzeranno la prima parte della giornata di oggi, martedì 23 novembre, a Milano. Le piogge nella prima parte della giornata saranno deboli, ma daranno una tregua ai milanesi già nel pomeriggio. Le temperature massime non supereranno i 14 gradi, le minime non scenderanno sotto i 5 gradi e al massimo arriveranno agli 8.

Previsioni meteo per domani 24 novembre a Milano

Cambia il tempo, e in meglio, mercoledì 24 novembre. Il cielo sarà infatti privo di nuvole e sereno, facendosi perdonare per le giornate coperte dei primi due giorni della settimana. Il sole è previsto soprattutto nella parte centrale della giornata. In pianura le temperature minime saranno intorno a tre gradi, e quelle massime intorno ai dieci gradi.

Da giovedì torna il brutto tempo

Il bel tempo purtroppo non rimarrà a lungo sui cieli milanesi: già da giovedì 25 novembre è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni metereologiche che porterà prima all'addensamento di nuove nubi e poi a nuove precipitazioni sul capoluogo lombardo, previste per giovedì 25. Dopo qualche sprazzo di sole nella giornata di venerdì, per il prossimo weekend è previsto al momento un nuovo peggioramento.