Previsioni meteo per il weekend a Milano: piogge sparse e schiarite verso sera, calano le temperature Le previsioni meteo per il weekend a Milano: cielo nuvoloso con precipitazioni sparse. Possibili schiarite con il passare delle ore. Ritorna la neve in alta quota.

A cura di Redazione Meteo

Si alterneranno schiarite a momenti in cui saranno possibili precipitazioni. Su tutta la Lombardia infatti sono attese piogge sparse, più frequenti su Alpi e Prealpi, con un ritorno della neve oltre gli 800-1000 metri. Domani, domenica 28 novembre, il cielo sarà più soleggiato ma le temperature saranno in forte diminuzione. Le basse temperature caratterizzeranno anche l'inizio di settimana prossima. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsione meteo a Milano sabato 27 novembre

Oggi sabato 27 novembre la giornata comincerà all'insegna della nuvolosità. Con il passare delle ore il cielo avrà delle schiarite più ampie soprattutto in bassa pianura. Le precipitazioni sono attese nella mattina, ma saranno comunque di debole intensità. Le probabilità saranno poi assenti vero sera. Ritornerà al neve invece su Alpi e Prealpi, soprattutto tra gli 800 e i 1200 metri. Le temperature subiranno un forte calo: in pianura le minime si registreranno tra i 3 e i 6 gradi, mentre le massime tra i 9 e i 12 gradi. Lo zero termico è fissato attorno ai 1200 metri, in abbassamento dal pomeriggio fino a portarsi a 1000 metri. E ancora: i venti saranno in prevalenza deboli su tutta la regione.

Previsioni meteo a Milano domenica 28 novembre

Le prime ore dalla mattinata di domani domenica 28 novembre saranno all'insegna di foschie e banchi di nebbia su tutta la Pianura. Sul resto della regione il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, mentre nel pomeriggio il cielo sarà sereno e poco nuvoloso con eccetto annuvolamenti localmente più consistenti sulle Alpi. Le precipitazioni saranno possibili sono nella prima parte della giornata, anche domani è attesa neve oltre i 600-800 metri. Le temperature saranno ancora in calo: i valori minimi in Pianura saranno intorno a zero gradi e i massimi intorno a 8 gradi.