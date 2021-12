Previsioni meteo Milano oggi: in arrivo pioggia, ma le temperature sono in rialzo Previsioni meteo Milano oggi: ci sarà cielo nuvoloso con qualche debole pioggia nel pomeriggio. Le temperature, sia minime che massime, saranno in rialzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Cielo nuvoloso e piogge deboli: è quanto previsto per la giornata di oggi, lunedì 27 dicembre, a Milano. La pioggia dovrebbe scendere nelle prime ore del pomeriggio, per poi lasciare spazio a un cielo nuvoloso. Le temperature, rispetto al giorno precedente, saranno in rialzo: le minime si aggireranno attorno ai cinque gradi centigradi e le massime attorno agli otto gradi centigradi.

Previsioni meteo Lombardia lunedì 27 dicembre

Anche nel resto della Lombardia si prevede cielo molto nuvoloso. Secondo il bollettino diramato da Arpa ci saranno nuvole in Pianura, ma anche su Alpi e Prealpi dove poi ci sarà qualche schiarita. Le precipitazioni saranno deboli tra pomeriggio e sera e interesseranno la Pianura e la zona dell'Oltrepò pavese. Neve debole o nevischio su Alpi e Prealpi dove scenderà oltre i 1.200/1.300 metri. Le temperature, come a Milano, saranno stazionarie o in lieve aumento: le minime saranno tra i 4 e i 6 gradi centigradi mentre le massime tra i 5 e gli 8 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 28 dicembre

Per la giornata di domani, martedì 28 dicembre, nel capoluogo meneghino si prevede cielo nuvoloso con qualche schiarita nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Le temperature minime saranno stabili e ferme sui cinque gradi centigradi mentre le temperature massime saranno in rialzo: queste faranno registrate i dieci gradi centigradi. Potrebbe essere prevista nebbia o foschia nella notte. Anche nel resto della Lombardia si prevede cielo nuvoloso con qualche schiarita. Non sono previste precipitazioni e le temperature saranno stabili o in rialzo.