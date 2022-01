Previsioni meteo oggi a Milano: nel weekend cielo sereno e temperature in rialzo Previsioni meteo Milano, oggi sabato 8 gennaio: sarà previsto cielo sereno con temperature in leggero rialzo. Sole e temperature stabili anche per domenica 9 gennaio.

A cura di Redazione Meteo

Cielo sereno e temperature in rialzo: sono queste le previsioni meteo previste per oggi, sabato 8 gennaio, a Milano. Le temperature minime saranno stabili e ferme a meno due gradi centigradi mentre le massime saranno in rialzo: per oggi infatti si prevedono 8 gradi centigradi. Nel resto della Lombardia, secondo il bollettino diffuso da Arpa, si prevede cielo nuvoloso con ampie schiarite tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In pianura le minime saranno tra i -4 e gli zero gradi centigradi mentre le massime tra i 4 e i 7 gradi centigradi. Si prevedono anche nebbie sulla bassa pianura.

Previsioni meteo Milano domani, domenica 9 gennaio

Anche nella giornata di domenica, 9 gennaio, a Milano sarà previsto cielo sereno: il sole porterà a un lieve aumento delle temperature. Le minime saranno infatti in rialzo e si aggireranno attorno ai 2 gradi centigradi, le massime invece saranno stabili: queste infatti si aggireranno attorno agli 8 gradi centigradi. Per tutta la settimana sarà previsto sole con temperature che però rimarranno sempre stabili.

Previsioni meteo Lombardia domani, domenica 9 gennaio

Per domani, domenica 9 gennaio, nel resto della Lombardia sarà previsto cielo nuvoloso, con ampie schiarite nel primo pomeriggio, e deboli precipitazioni sui settori alpini. Potrebbero esserci piogge seppur poco probabili, come riporta il bollettino di Arpa, su gran parte della pianura. Le temperature, sia minime che massime, saranno stazionarie: le prime attorno ai -3 gradi centigradi e le seconde attorno ai 5 gradi centigradi. Nella notte, in pianura, potrebbero esserci possibili foschie.