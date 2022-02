Previsioni meteo oggi a Milano: cielo nuvoloso e si abbassano le temperature Previsioni meteo a Milano per oggi, venerdì 4 febbraio 2022: cielo nuvoloso, ma ancora senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in rialzo, ma le massime saranno in calo.

A cura di Redazione Meteo

Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata e le temperature massime saranno in leggero calo: è quanto previsto per la giornata di oggi, venerdì 4 febbraio, a Milano. Dopo le giornate di sole, nel capoluogo meneghino assisteremo a un leggero cambio. Sul territorio infatti ci sarà una attenuazione del flusso secco settentrionale che sarà sostituito da una avvezione di aria più umida. Vediamo quali saranno le previsioni meteo a Milano, ma in generale in tutta la Lombardia per oggi, venerdì 4 febbraio 2022.

Il meteo oggi, venerdì 4 febbraio, a Milano

Oggi nel capoluogo meneghino ci sarà cielo coperto per tutta la mattinata e fino alle prime ore del pomeriggio. Dalle 13 in poi, le nuvole inizieranno a diradarsi. Non sono previste precipitazioni né altre fenomeni quali nebbia o foschia. In generale le temperature minime saranno in leggero rialzo: passeremo dall'1 grado di ieri ai 6 gradi centigradi di oggi. Le temperature massime invece saranno in calo: queste scenderanno di quattro gradi e si attesteranno attorno ai 10 gradi centigradi.

Che tempo farà oggi nel resto della Lombardia

Secondo il bollettino diramato da Arpa Lombardia, ci sarà in tutto il territorio cielo molto nuvoloso o coperto in Pianura e Appennino. Nella seconda parte della giornata ci saranno delle schiarite irregolari. Sulle Alpi ci sarà il sole, ma nel pomeriggio inizieranno ad arrivare le nuvole. Saranno previste pioviggini solo sull'Oltrepò Pavese ma solo nelle prime ore della mattinata. Le temperature minime saranno in aumento e si attesteranno tra i 2 e i 6 gradi centigradi mentre le massime saranno in calo e si attesteranno tra i 6 e i 10 gradi centigradi.