Previsioni meteo Milano: dopo la pioggia torna il bel tempo per il weekend Previsioni meteo a Milano: mercoledì 3 novembre previsto cielo grigio e pioggia debole per tutto il giorno. Da giovedì 4 novembre però ritorna il sole: fino a domenica 7 novembre è previsto bel tempo, con cielo azzurro e la quasi totale assenza di nuvole. Calano le temperature minime: domenica si sfiorerà lo zero.

A cura di Redazione Meteo

Un giorno di pioggia, quello di mercoledì 3 novembre, prima del ritorno del sole. E il bel tempo durerà per tutto il fine settimana. Le previsioni meteo a Milano sono incoraggianti per gli amanti del cielo blu. Le giornate da giovedì 4 a domenica 7 novembre saranno all'insegna del bel tempo. Si tratterà comunque di giornate prettamente autunnali, con temperature non elevate: le massime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi, le minime scenderanno fino a sfiorare lo zero. Vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo a Milano mercoledì 3 novembre: giornata uggiosa e pioggia debole

Lo scoglio da superare per tutti gli amanti del bel tempo è la giornata di mercoledì 3 novembre. Una giornata uggiosa, con pioggia per quasi tutto il giorno, anche se le precipitazioni dovrebbero essere deboli. Le temperature massime non supereranno gli 11 gradi, ma l'escursione con le minime non sarà elevata: non si scenderà sotto gli 8 gradi.

Da giovedì 4 novembre ritorna il sole

Da giovedì 4 novembre e per il resto della settimana a Milano tornerà il sole. Un cielo blu con temperature autunnali accompagnerà i milanesi per tutto il fine settimana, che considerando le condizioni meteo potrà essere il momento ideale per passeggiate nei parchi "vestiti" con i colori dell'autunno. Non farà caldo: il sole non scalderà più di tanto le giornate e infatti le temperature massime, dopo i 15 gradi di giovedì, scenderanno progressivamente fino a 12 gradi. Le minime scenderanno sensibilmente.

Previsioni meteo a Milano, bel tempo per tutto il weekend

Il tempo resterà bello fino a domenica 7 novembre. Da venerdì a domenica non cambieranno le condizioni meteo: sole e cielo terso, con quasi totale assenza di nuvole. Le temperature minime sono segnalate in progressivo calo, fino a sfiorare lo zero nella giornata di domenica.