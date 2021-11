Previsioni meteo oggi 25 novembre a Milano: torna il cielo nuvoloso e la pioggia Le previsioni meteo per oggi, giovedì 25 novembre, parlano di un cielo nuvoloso con precipitazioni sparse. Venerdì potrebbe tornare qualche sprazzo di sole.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 25 novembre, parlano di un cielo che torna ad essere nuvoloso con precipitazioni sparse, da venerdì però potrebbe tornare uno sprazzo di sole sui cieli milanesi. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per le prossime ore nel capoluogo lombardo.

Meteo oggi 25 novembre 2021 a Milano

Precipitazioni sparse e cielo nuvoloso caratterizzeranno la giornata di oggi, giovedì 25 novembre, a Milano. Bisogna salutare quindi il bel tempo sulla Pianura Padana degli scorsi giorni, per tornare a un tempo tipicamente autunnale. Le temperature minime saranno tra 1 e 4 gradi, mentre quelle massime tra 5 e 9 gradi.

Previsioni meteo per domani 26 novembre a Milano

Cambia il tempo, e in meglio per fortuna, venerdì 26 novembre. Il cielo tornerà ad essere poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata. Non si escludono deboli piogge sparse che dureranno poco. Le schiarite saranno comunque più diffuse nel pomeriggio. Le temperature minime saranno intorno a sei gradi, quelle massime saranno invece intorno a 13°C.

Leggi anche Previsioni meteo oggi 24 novembre a Milano: cielo sereno ma probabile neve in arrivo domenica

Previsioni meteo Milano: da domenica è possibile che arrivi la prima neve

Sono in arrivo però nel weekend dei venti che si preannunciano gelidi e che trasporteranno una grande quantità di nuvole che entrando dalla porta della Bora potrebbero portare la neve fino anche nelle regioni del Nord Italia. Mancano ancora però diversi giorni, quindi, sottolineano gli esperti, devono essere seguiti gli aggiornamenti dei centri di calcolo giornalmente per averne la certezza. Se si dovessero confermare le previsioni si entrerebbe ufficialmente in un clima già invernale.