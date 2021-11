Previsioni meteo oggi 22 novembre a Milano: pioggia e nuvole. Domani torna il sole Inizio di settimana all’insegna di pioggia e cielo coperto a Milano. Ma da domani torna il sole. Ecco le previsioni meteo per oggi, 22 novembre, e domani 23 novembre.

Un inizio di settimana bagnato a Milano. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 22 novembre, non lasciano presagire nulla di buono: pioggia e cielo coperto per tutto il giorno non aiuteranno certo gli amanti del bel tempo o chi ha bisogno di vedere almeno qualche sprazzo di cielo blu per iniziare col giusto sprint la settimana. Le buone notizie però non mancano: già domani, martedì 23 novembre, è infatti previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con le nuvole che lasceranno spazio nuovamente al sole. Vediamo dunque le previsioni per questo inizio di settimana a Milano.

Meteo oggi 22 novembre 2021 a Milano

Pioggia e cielo coperto caratterizzeranno la giornata di oggi, lunedì 22 novembre, a Milano. Le precipitazioni, da moderate nella prima parte della giornata a deboli, dureranno fino a sera, con qualche possibile e breve tregua. Le temperature massime non supereranno i 10 gradi, le minime non scenderanno sotto gli 8.

Previsioni meteo per domani 23 novembre a Milano

Cambia il tempo, e in meglio, nella giornata di martedì 23 novembre. Non pioverà e il cielo, coperto fino al giorno prima, dovrebbe aprirsi, regalando sprazzi più o meno ampi di blu a tutti i milanesi. Il sole è previsto soprattutto nella parte centrale della giornata, che sarà anche il momento più caldo: le temperature massime si prevedono in lieve risalita, fino ai 12 gradi, mentre le minime resteranno sostanzialmente invariate.

Da mercoledì tornano nuvole e pioggia

Il bel tempo purtroppo non durerà a lungo: già da mercoledì 24 novembre è previsto un nuovo peggioramento che porterà prima all'addensamento di nuove nubi e poi a nuove precipitazioni sul capoluogo lombardo, previste per giovedì 25. Dopo qualche schiarita venerdì, nel fine settimana è previsto al momento un nuovo peggioramento.