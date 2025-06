video suggerito

Attraversa la strada in bicicletta a Lodi e viene travolto da un'auto: Franco Abba muore 2 giorni dopo in ospedale Franco Abba è deceduto nel pomeriggio del 17 giugno all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 15 giugno era stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada in bici a Lodi.

A cura di Enrico Spaccini

È deceduto nel pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Franco Abba, il ciclista che era stato travolto da un'auto la scorsa domenica 15 giugno mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Lodi. L'81enne stava tornando a casa quando, con una dinamica ancora in fase di accertamento, è stato investito da un coetaneo. Le sue condizioni erano apparse subito critiche e i medici hanno dovuto constatare il suo decesso 48 ore dopo il ricovero in Rianimazione.

L'incidente era avvenuto poco dopo le 12 del 15 giugno lungo via Cavallotti a Lodi. Stando a quanto ricostruito finora, Abba stava pedalando in sella alla sua bici ed era diretto verso casa nella frazione Fontana di Lodi, nel villaggio di via della Gera d'Adda. Mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce ciclopedonali, una Renault Clio lo ha travolto.

L'81enne era stato proiettato sul parabrezza e, sebbene indossasse il caschetto, ha comunque riportato una grave ferita alla testa. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato sul posto un'auto medica e l'ambulanza della Croce Rossa. Vista la gravità delle sue condizioni, il ciclista è stato intubato sul posto e trasportato con la massima urgenza al Papa Giovanni XXIII con l'elisoccorso. In ospedale è stato subito ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata, fino al suo decesso constatato nel pomeriggio del 17 giugno.

Alla guida dell'auto c'era un uomo di 87 anni. L'automobilista si è subito fermato, ha chiamato i soccorsi e ha accusato un malore. Ancora sotto shock, è stato trasportato all'ospedale di Lodi per vari accertamenti. Le indagini sull'incidente sono state affidate agli agenti della Questura lodigiana.