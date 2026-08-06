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Allarme bomba nel Milanese, mail anonima e sei i centri commerciali evacuati: “Voglio molte vittime”

L’allarme bomba, scattato ieri pomeriggio, ha riguardato l’outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, il Fiordaliso di Rozzano, le Cupole di San Giuliano Milanese, il Bonola di via Quarenghi a Milano, il Carosello di Carugate e l’Acquario di Vignate.
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A cura di Francesca Caporello
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Paura, panico e preoccupazione per un allarme bomba scattato nel pomeriggio di ieri, 5 agosto, in sei centri commerciali del Milanese. Stando a quanto si apprende in una mail anonima inviata alle direzioni dei centri il mittente chiedeva, con toni minacciosi, di voler parlare direttamente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, altrimenti avrebbe fatto saltare tutto in aria e creato "molte vittime". 

La mail, dal contenuto delirante, sarebbe stata ricevuta intorno alle 17 e avrebbe riguardato l'outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, il Fiordaliso di Rozzano, le Cupole di San Giuliano Milanese, il Bonola di via Quarenghi a Milano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. Per motivi precauzionali le strutture sono state fatte evacuare.

Nella giornata di ieri, dopo tutte le procedure di emergenza del caso e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, non è stata trovata traccia di esplosivo in nessuno dei centri commerciali.

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Rimane, ancora oggi da chiarire le circostanze e il retroscena dietro a questo episodio, su cui al momento si conoscono pochi dettagli e si sta ancora indagando, a partire dal tentativo di risalire all'identità del mittente. Stando alle primissime informazioni a riguardo, pare che account utilizzato per inviare il messaggio sia stato creato apposta per l'occasione.

Nel testo, lo sconosciuto avrebbe anche affermato di avere imparato a costruire bombe, istruito da un “anonimo”, e di sperare “che ci siano molte vittime”, e di voler diventare “un esempio” per “quelli come me”. 

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