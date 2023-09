Aggredito e accoltellato da trenta persone mentre passeggiava con la madre: è grave A Milano un uomo di 34 anni è stato aggredito da un gruppo di trenta persone che lo hanno accoltellato: è stato ricoverato in gravi condizioni.

Un uomo è stato aggredito da una trentina di persone che lo hanno accoltellato: la vittima è stata gravemente ferita e trasferita all'ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. Sul caso indagano gli agenti della polizia, ma al momento non si conoscono né i nomi né i volti dei responsabili.

La dinamica dell'aggressione

Sulla base di quanto scoperto fino a questo momento, l'uomo intorno all'1.30 di domenica 3 settembre stava passeggiando con la madre, il cugino e la fidanzata. I quattro si trovavano lungo via Bisceglie: a un certo punto, sono incappati in una lite tra un gruppo di persone. Il trentaquattrenne è finito in mezzo e ha ricevuto due fendenti. Il primo è arrivato alla spalla sinistra e il secondo al gruppo.

L'uomo di 34 anni è stato ricoverato in codice rosso: è in prognosi riservata

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Il 34enne, considerate le sue condizioni, è stato portato in ospedale in codice rosso.

È, infatti, ricoverato all'ospedale San Carlo in prognosi riservata. Resterà in osservazione per i prossimi dieci giorni. Le altre persone che si trovavano con lui non avrebbero riportato ferite.

Nel frattempo, gli agenti della polizia di Milano hanno svolto i rilievi del caso sul luogo dell'aggressione. In particolare modo, cercherà di individuare i responsabile e capire anche la dinamica dell'intera vicenda. Restano infatti sconosciuti i motivi di questo litigio.