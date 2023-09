Tifoso del Newcastle accoltellato sui Navigli a Milano: aggredito da un gruppo di persone incappucciate L’uomo, di 58 anni, è stato accoltellato alla schiena e al braccio destro nella mezzanotte di oggi mentre si trovava sui Navigli. Lo avrebbe colpito un gruppo di persone incappucciate, ancora da chiarire se per questioni di tifo. Stasera si gioca Milan-Newcastle.

A cura di Sara Tirrito

Un tifoso inglese del Newcastle è stato accoltellato alla schiena e al braccio destro mentre si trovava sui Navigli a Milano. L'uomo, di 58 anni, è stato portato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita e dovrebbe essere dimesso a breve.

L'agguato sui Navigli

L'agguato sarebbe avvenuto tra via Segantini e via Gola intorno alla mezzanotte di martedì 19 settembre. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, un gruppo di sette o otto persone incappucciate lo avrebbe assalito mentre si trovava con un amico, anche lui di nazionalità inglese.

Le ferite riportate dal tifoso sarebbero state curate in codice rosso al Policlinico di Milano, ma al momento le sue condizioni sarebbero buone e lui starebbe per lasciare l'ospedale.

Una delle ipotesi investigative, su cui è al lavoro anche la Digos, è che a spingere l'aggressore a colpire siano state ragioni legate al tifo calcistico. Nelle prossime ore infatti si giocherà la partita di Champions League tra Newcastle e Milan.

La partita di Champions league

Il match si giocherà martedì 19 settembre alle 18.45 a Milano. È la prima giornata della gara europea di calcio e l'Italia è la prima a scendere in campo in casa. Sfiderà il Newcastle, squadra per cui tiferebbe l'uomo accoltellato lungo i Navigli.

Nelle scorse ore la città si è riempita di sostenitori del team inglese, in molti si sino fermati nella zona dell'aggressione. La partita si gioca allo stadio San Siro di Milano, dove si prevede il tutto esaurito per la squadra ospite, che dovrebbe avere oltre 4mila spettatori. La prefettura sta cercando di contenere l'ordine pubblico limitando la vendita di alcolici nelle zone del centro e intorno allo stadio Meazza.