Il video dei tifosi del Newcastle a Milano: “si tuffano” sul pavimento dei Navigli allagato dal temporale I tifosi inglesi sono in città per la partita di Champions League Milan-Newcastle. In preda all’euforia, alcuni sono stati immortalati mentre si tuffano sul pavimento dei Navigli allagato dal temporale nel pomeriggio di lunedì 18 settembre.

A cura di Sara Tirrito

I due tifosi si tuffano sul Naviglio – Fonte Facebook

Lunedì 18 settembre, mentre Milano faceva i conti con temporali e allagamenti, i tifosi del Newcastle si sono tuffati lungo i Navigli. Sono in città perché martedì 19 settembre si gioca la prima partita di Champions League, Milan-Newcastle. In preda all'euforia, e probabilmente con una certa quantità di alcolici in corpo, hanno intonato cori e fatto scivolate su uno dei marciapiedi che costeggia i Navigli.

Nei video diffusi sui social network si vedono i bar affollatissimi di tifosi a petto nudo. Mentre la maggior parte di loro cerca riparo sotto gli ombrelloni dei locali, due sembrano sfidarsi "tuffandosi" a turno sul selciato bagnato. A riprenderli, decine di tifosi con bicchiere in una mano e cellulare nell'altra. I tuffi avvengono con petto nudo e in un caso con maglietta in testa.

Proprio mentre si trovava sui Navigli, nelle ultime ore, uno dei tifosi del Newcastle è stato accoltellato. Dalle prime ricostruzioni sembra sia stato assalito da un gruppo di persone incappucciate, non è ancora chiaro se per ragioni di tifo. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale ma ora non è in pericolo di vita e sta per essere dimesso.

Quella che si gioca questa sera è la prima partita di Champions League, la curva ospitante ha registrato il record di biglietti venduti. Si attendono almeno 4mila spettatori nella curva inglese, che ha esaurito i posti disponibili. Qualche centinaio di persone invece si stima arriverà senza biglietto e bisognerà capire dove andranno. Le misure di sicurezza sono state rafforzate e la prefettura ha posto una stretta alla vendita di alcolici in alcune zone, tra cui proprio ai Navigli.