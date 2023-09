Maltempo a Milano, allerta meteo per domani lunedì 18 settembre: in arrivo temporali Per la giornata di domani, lunedì 18 settembre, è stata diramata allerta gialla a Milano per rischio temporali.

A cura di Ilaria Quattrone

Per la giornata di domani, lunedì 18 settembre, è stata emessa un'allerta meteo per temporali. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha infatti emesso un avviso di criticità gialla: la misura scatterà dalle 12 di domani. Il Centro operativo comunale della Protezione civile terrà monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e coordinarerà eventuali interventi in città.

I consigli dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale ricorda che, come stabilito dall’ordinanza del Comune che resterà in vigore fino al 30 settembre, durante le allerte meteo è vietato frequentare i grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità di alberi. È vietato inoltre sostare vicino ad alberi e piante evidentemente danneggiate. È quindi consigliato non sostare sotto gli alberi, le impalcature dei cantieri, i dehors e le tende.

L'allerta meteo nel resto della Lombardia

La situazione peggiora in altre aree della Lombardia. Dalle 14 di domani in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali e Orobie Bergamasche scatterà allerta gialla per rischio idrogeologico. Dalle 18 di domani sarà prevista allerta arancione per temporali in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali. Dalle 12 di domani entrerà in vigore l'allerta gialla per vento forte in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Appennino Pavese.

Domani alle 12 scatterà l'allerta gialla per temporali non solo a Milano, ma anche in Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale.