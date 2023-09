“Molestata in metro dal branco di tifosi del Newcastle”: la denuncia di una donna a Milano “Sono rimasta ostaggio dei vandali in metro, palpeggiata da più persone”, la denuncia della giornalista Giovanna Fumarola, passeggera della M5 poco prima del match Milan-Newcastle. “È stata una violenza inaudita, ho provato terrore. Perché non prevedere convogli per i tifosi diretti a San Siro?”

La giornalista Giovanna Fumarola e i tifosi del Newcastle che bloccano la metro lilla M5 a Milano (video MilanNews.it)

La calata dei tifosi dall'Inghilterra per tifare il Newcastle, che oggi pomeriggio ha sfidato il Milan sul prato di San Siro, ha creato non pochi problemi alla città. E non solo aggressioni, resse e disordini. "Sono stata molestata dai tifosi ubriachi sulla metropolitana. Avevo le loro mani dappertutto, ho provato disgusto e terrore", denuncia Giovanna Fumarola, giornalista e, intorno alle 18, passeggera di un convoglio della M5 diretto a Lotto.

Su quel vagone, in quel momento, viaggia anche un gruppo di ultras inglesi diretto al Meazza per la partita di Champions League. "A un certo punto è salita un’orda che ha iniziato a saltare sul treno, picchiando i pugni sui finestrini e facendo tremare tutto il vagone", il suo racconto a La Repubblica. "Eravamo pietrificati tutti, schiacciati come sardine, siamo rimasti fermi per un po’ in una situazione assurda, ostaggio di questi vandali".

Il conducente del mezzo Atm, in questi minuti, è costretto addirittura a fermare la corsa. "Ho chiamato la polizia, ma non si sentiva nulla al telefono. A bordo eravamo da soli in balia di questo fiume di tifosi ubriachi e a petto nudo che urlavano e saltavano, non c’era nessuno delle forze dell’ordine né di Atm". Finché, alla fermata Monumentale, non decide di scendere dal mezzo. "Sono stata palpeggiata da più persone ovunque, un atto di una violenza inaudita". E la domanda finale. "Perché non sono stati previsti convogli dedicati? Sono stati minuti di terrore".